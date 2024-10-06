В Залегощи проходит шестой спортивно-туристический слет
Праздник посвятили Году семьи.
В Залегощи по 6 октября проходит шестой спортивно-туристический слет среди муниципальных образований Орловской области. В десяти различных направлениях соревнуются 11 команд. Праздник посвятили Году семьи.
В программу состязаний вошли волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, спортивное ориентирование и новинка этого турслета – метание валенка. Визитной карточкой проекта стала «Тропа героев» – преодоление маршрута в несколько километров по пересеченной местности.
Кроме спортивной части, в программе есть место для творчества. Команды проявили креатив, создавая и украшая свои биваки.
Командам, занявшим призовые места, вручат кубки, медали и дипломы, подарят туристический инвентарь.