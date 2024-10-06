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12:29, 6 октября 2024 года В Залегощи проходит шестой спортивно-туристический слет Праздник посвятили Году семьи.







В Залегощи по 6 октября проходит шестой спортивно-туристический слет среди муниципальных образований Орловской области. В десяти различных направлениях соревнуются 11 команд. Праздник посвятили Году семьи.



В программу состязаний вошли волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, спортивное ориентирование и новинка этого турслета – метание валенка. Визитной карточкой проекта стала «Тропа героев» – преодоление маршрута в несколько километров по пересеченной местности.



Кроме спортивной части, в программе есть место для творчества. Команды проявили креатив, создавая и украшая свои биваки.



Командам, занявшим призовые места, вручат кубки, медали и дипломы, подарят туристический инвентарь.









Антон Сорокин





