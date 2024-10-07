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8:45, 7 октября 2024 года В Малоархангельске завершилось благоустройство парка "Бирюза" Два года назад он стал одним из победителей проекта "Формирование комфортной городской среды".







В Малоархангельске завершилось благоустройство парка "Бирюза". Два года назад он стал одним из победителей проекта "Формирование комфортной городской среды". На реализацию проекта город получил грант в 70 миллионов рублей.



В рамках благоустройства здесь появились спортивные площадки и места для тихого отдыха. Вдоль участка впервые провели освещение, оборудовали зоны с лавочками и урнами. Во избежание вандализма, поставили камеры видеонаблюдения. Еще одной изюминкой парка стал старый родник. Если раньше найти его было нелегко, то сейчас не заметить его невозможно.



Также здесь появилось место с историей о городе – памятный камень, где в 1756-м году стояла кузница, в которой мастер починил колесо кареты императрицы Екатерины II.





Эльза Ахмедбекова





