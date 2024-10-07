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7:00, 7 октября 2024 года

7 октября 2024 Фекла Заревница: народные приметы

Какую погоду сулит роса на траве и что предвещает туман.


7 октября 2024 по народному календарю Фекла Заревница. Что можно и чего нельзя делать, какие есть традиции и поверья? Рассказываем.

Сложилось, что в этот день наши предки старались не давать денег в долг, это сулило финансовые трудности. День не подходящий для грусти и уныния, если предаваться печали на Феклу Заревницу, то и ближайшие месяцы будут тоскливыми. Нужно провести 7 октября в хорошем настроении, оно вернется в двойном объеме.

Согласно поверьям, не стоит пускать в дом незнакомых людей и принимать серьезные решения, от которых зависит дальнейшая жизнь.

Приметы, связанные с природой, есть такие. В утренние часы роса выпала — будет хороший урожай. Туман столбом поднимается в воду — будут лить дожди. Облака на небе синие и дует ветер — потеплеет. Можно обратить внимание на деревья. Если листва осыпается с западной стороны, значит зима будет холодной.


Ольга СУПОНЕВА
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