Орловчанка стала лучшим зоотехником-селекционером России
Звание завоевала Наталья Шеламова.
Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области
Сотрудник подсобного хозяйства "Орловский колос" Наталья Шеламова стала абсолютным чемпионом III всероссийского конкурса на лучшего зоотехника-селекционера. Об этом сообщает региональный информационный портал.
В конкурсе участвовали более сотни претендентов из 60 регионов России и Беларуси. Подготовившая победителя Орловская племенная служба получила переходящий кубок имени Дмитрия Кисловского.
В рамках конкурса участники показали теоретические знания, а также на практике продемонстрировали навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами.