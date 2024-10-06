Орловчанка завершила участие в "Учителе года" в числе лауреатов
Анжелика Малич ранее вошла в двадцатку лучших педагогов страны.
5 октября в Государственном Кремлевском дворце подвели итоги всероссийского конкурса "Учитель года — 2024". Победителем стал Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. В призеры вошли шесть учителей из Белгородской, Томской, Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Адыгея и Чеченской Республики.
Орловскую область на финальном этапе конкурса представляла учитель биологии СОШ №4 города Мценска Анжелика Малич. Она смогла войти в двадцатку лучших педагогов страны, став одним из лауреатов.