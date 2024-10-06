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13:00, 6 октября 2024 года Орловчанка завершила участие в "Учителе года" в числе лауреатов Анжелика Малич ранее вошла в двадцатку лучших педагогов страны.





5 октября в Государственном Кремлевском дворце подвели итоги всероссийского конкурса "Учитель года — 2024". Победителем стал Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. В призеры вошли шесть учителей из Белгородской, Томской, Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Адыгея и Чеченской Республики.



Орловскую область на финальном этапе конкурса представляла учитель биологии СОШ №4 города Мценска Анжелика Малич. Она смогла войти в двадцатку лучших педагогов страны, став одним из лауреатов.





Артем Ежаков





