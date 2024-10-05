В Орле спасатели вытащили кота из западни

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17:55, 5 октября 2024 года
В Орле спасатели вытащили кота из западниЖивотное застряло между металлической рамой и асфальтом.
Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле 5 октября спасатели выезжали на улицу Орловских партизан. Помощь понадобилась коту, который застрял между рамой и асфальтом и не мог выбраться.
Очевидцы вытащить хвостатого не смогли. Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент, чтобы вызволить кота из железного плена.
Все закончилось благополучно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Кот, пытаясь выбраться, подрал себе шею и серьезно не пострадал.
Сергей Силаев
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