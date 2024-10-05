Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом Дружбы
Указ глава государства подписал 4 октября.
Фото: Евгений Мартынов
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 октября подписал указ о награждении митрополита Орловского и Болховского Тихона орденом Дружбы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
– Наградить орденом Дружбы Доровских Виктора Григорьевича (митрополита Орловского и Болховского Тихона) - епархиального архиерея религиозной организации "Орловская Епархия Русской Праволавной Церкви (Московский патриархат)", - гласит текст документа.
Глава Орловской митрополии Тихон удостоен награды за внесение вклада в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей.