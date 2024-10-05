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17:20, 5 октября 2024 года Орловский наставник знает, как заинтересовать школьников физкультурой Андрей Мерцалов 12 лет ведет уроки физкультуры в Жилинской школе.







Орловских школьников необходимо заинтересовать своим предметом и тогда они не пропустят ни урока, убежден учитель физкультуры Жилинской школы Андрей Мерцалов.



Мужчина впервые пришел в школу набирать группу по футболу, и уже 12 лет он совмещает две профессии. Орловец считает, что в работе с детьми любимчиков быть не должно. Подробнее об интересных уроках физкультуры расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





