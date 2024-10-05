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17:05, 5 октября 2024 года

В Орловской области месяц работает закон о "наливайках"

Однако его предстоит доработать.



В Орловской области 1 сентября вступил в силу закон о "наливайках". Им с 21:00 до 10:00 ограничивается продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Законопроект доработают, поскольку для ресторанов, расположенных в жилой зоне, осталась лазейка.

Помимо этого, на территории опережающего развития, который имеется у Мценска, закон может и вовсе не иметь силы. Об этом заявил зампред Орловского облсовета Иван Дынкович.

Мы с вами приняли законопроект об ограничении работы наливаек. А по моей информации в городе Мценске он вообще работать не будет. Я думаю, что надо направить нашу кипучую деятельность снова на борьбу с "наливайками", - отметил Дынкович.

Всего букве закона придется придерживаться 117 заведениям Орла, Орловского округа и города Ливны. Соответствующий перечень подготовил департамент промышленности и торговли области.

Этот перечень сейчас мы передаем в управление внутренних дел для осуществления контроля. К сожалению, нам поступает информация, что не все подключились к активному исполнению закона. В соответствии с действующим законодательством контроль осуществляется органами внутренних дел. Мы сейчас такую инициативу готовим, - отметил первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин.


Владимир Маряшин
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