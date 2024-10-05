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16:30, 5 октября 2024 года Орловские сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник В 2024 году празднуется 106-я годовщина со дня образования структуры.







Подразделения уголовного розыска 5 октября 2024 года отмечают 106-ю годовщину со дня образования. С начала 2024 года орловские оперативники раскрыли более семисот преступлений: убийства, разбой и кражи.



Полковник полиции Михаил Шулимов почти 30 лет возвращает украденное хозяевам. На службу заступил еще в 90-е годы.



В какую сумму оценивалась самая крупная кража и честно ли показана работа оперативников в кино, начальник имущественного отдела УУР УМВД РФ по Орловской области рассказал корреспонденту "Вести-Орел" Марии Семак.





Мария Семак





