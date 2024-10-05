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15:07, 5 октября 2024 года Орловские педагоги принимают поздравления День учителя в 2024 году выпал на субботу.







Учителя Орловской области принимают поздравления с профессиональным праздником. В регионе трудятся более 14 тысяч педагогов.



Учитель физики и информатики школы №12 Орла Андрей Платошкин мечтал преподавать с детства. В прошлом учебном году 42 ученика Андрея Платошкина справились с ОГЭ по информатике, а один из учеников стал финалистом всероссийской олимпиады по информационной безопасности.



– Мне информатика интересна, это мой предмет, а детям, которым она не интересна, на уроке все равно слушают. Это, на мой взгляд, самое главное качество, - отметил ученик Андрея Платошкина Ярослав Воропаев.



В 2024 году региональные и министерские награды получили 75 педагогов области.





Татьяна Тимохина





