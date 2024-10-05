Орловские педагоги принимают поздравления

Учителя Орловской области принимают поздравления с профессиональным праздником. В регионе трудятся более 14 тысяч педагогов.
Учитель физики и информатики школы №12 Орла Андрей Платошкин мечтал преподавать с детства. В прошлом учебном году 42 ученика Андрея Платошкина справились с ОГЭ по информатике, а один из учеников стал финалистом всероссийской олимпиады по информационной безопасности.
– Мне информатика интересна, это мой предмет, а детям, которым она не интересна, на уроке все равно слушают. Это, на мой взгляд, самое главное качество, - отметил ученик Андрея Платошкина Ярослав Воропаев.
В 2024 году региональные и министерские награды получили 75 педагогов области.