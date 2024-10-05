Курсанты Орловского юридического института приняли присягу
С речью к первокурсникам обратился глава региона.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В Орле 5 октября курсанты Орловского юридического института МВД имени Лукьянова приняли присягу.
– Среди ключевых задач, кроме военных, есть и другие – безопасность, правопорядок, сохранение внутренней стабильности. Особая надежда в их решении возлагается на сотрудников органов внутренних дел. Впереди у нынешних первокурсников – годы напряженной учебы, - отметил Андрей Клычков.