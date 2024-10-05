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12:54, 5 октября 2024 года Орловцы будут отдыхать на Новый год 11 дней Документ подписал Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.



Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В новом году 4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье, поэтому эти дни перенесут на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.



– Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.



Нерабочие дни в 2025 году: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 1-4 мая, 8-11 мая, 12-15 июня, 2-4 ноября.





Сергей Силаев





