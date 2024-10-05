В Орловской области завершился патриотический слет "Путь героя"
Победителем стала команда из города Чебоксары.
Фото: Юлия Опанасюк
В Орловской области подошел к концу патриотический слет "Путь героя". Мероприятие проходило в течение недели – с 28 сентября по 5 октября.
Слет объединил более 180 студентов президентской академии из нескольких регионов страны. Участники попробовали свои силы в огневой, строевой, медицинской подготовке. Также ребята освоили азы радиационной, химической, биологической защиты и топографии.
Победителем признали команду из Чебоксар. Слет завершился церемонией закрытия.