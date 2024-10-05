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11:01, 5 октября 2024 года В Орел приехал главный тренер сборной России по карате Исламутдин Эльдарушев проводит семинар в областном центре.



Фото: Екатерина Габова

Главный тренер сборной России по карате Исламутдин Эльдарушев приехал в Орел. Он проводит спортивный семинар для юных каратистов.



Всего на занятие с главным тренером сборной съехались почти 200 юных каратистов. Ребята прибыли в Орел из всех регионов Центрального федерального округа. Оттачивать свое мастерство каратисты будут в течение двух дней.





Сергей Силаев





