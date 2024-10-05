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10:50, 5 октября 2024 года Андрей Клычков поздравил орловских педагогов с Днем учителя Глава региона поблагодарил их за активную работу.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 5 октября поздравил педагогов с Днем учителя.



– Отдавая силы профессии, вы никогда не оставались в стороне от общественных задач. Важнейшей такой задачей является помощь Российской Армии, героям СВО, забота об их семьях. Я искренне благодарю вас за активную работу в этом направлении, за ваш вклад в победу, - отметил глава региона.



Андрей Клычков поблагодарил учителей за тепло и глубокие знания, которыми педагоги делятся со своими учениками. Губернатор пожелал здоровья, благополучия, счастья и новых достижений.





Сергей Силаев





