Главная » Новости



17:04, 4 октября 2024 года В Орловской области впервые объявляли реальную ракетную опасность 4 октября регион попал под потенциальный ракетный удар ВСУ.







В Орловской области впервые объявляли реальную ракетную опасность. 4 октября регион впервые попал под потенциальный ракетный удар ВСУ. ПВО все предотвратила.



Обошлось без паники, так как на Орловщине уже второй день идут штабные учения областного управления МЧС по гражданской обороне. Людям только напомнили правила безопасности, и тут пришлось закреплять их на практике. Как Орел справился с первой подобной угрозой – в нашем материале.





Антон Киселёв





