Народный совет ЛНР наградил орловцев за помощь

Грамоту вручили заместителю мэра города Орла Сергею Филатову
Орловщина продолжает оказывать всестороннюю поддержку нашей подшефной территории. Недавно в Троицкий район ЛНР отправили гуманитарную посылку, в которой были отопительные котлы, циркуляционные насосы, станции для управления глубинными насосами. Все это крайне необходимо к началу отопительного сезона.
Народный совет Луганской Народной Республики наградил орловцев за оказанную помощь. Грамоту вручили заместителю мэра города Орла Сергею Филатову.