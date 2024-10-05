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7:00, 5 октября 2024 года День листопада: народные приметы на 5 октября 2024 Какие есть традиции и обычаи по народному календарю, что можно и чего нельзя делать.





Какие народные приметы есть по народному календарю на 5 октября 2024, что можно и что нельзя делать ? Рассказываем.



Церковь в этот день вспоминает мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день считали днем листопада, ведь ветер срывает листву с деревьев в прямом смысле слова. А еще на Руси этот день считали несчастливым и неудачным. Стоит и сегодня избегать ссор и конфликтов, чтобы не навлечь несчастья. Сегодня не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, лучше отдохнуть.



Есть приметы, связанные с погодой. Если у березы не опали листья, значит, зима будет поздней. Теплую зиму предвещает и обильное количество шишек на хвойных деревьях.





Ольга СУПОНЕВА





