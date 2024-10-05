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19:00, 4 октября 2024 года В Орловской области проверили строительство и модернизацию почтовых отделений Сейчас работы на объектах находятся в разных стадиях.







На Орловщине завершают строительство и ремонт восьми почтовых отделений. Пять из них строят по технологии быстровозводимых конструкций, в трех – капитальный ремонт.



На работы выделено 43 миллиона рублей. Что касается новых отделений, то это быстровозводимые конструкции, внутри которых современные многопрофильные офисы.



Сейчас работы на объектах в разных стадиях. Как заверяет руководство регионального управления почтовой связи, срывов не будет, все новые и отремонтированные отделения до конца года начнут обслуживать клиентов.





Антон Киселёв





