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10:00, 5 октября 2024 года Орловские студенты объединили классиков и современную избирательную систему Это стало возможным благодаря новому молодежному проекту "Писатель. Время. Выбор".







Великие классики России и современная избирательная система вместе. Это стало возможным благодаря новому молодежному проекту "Писатель. Время. Выбор".



Придумали его орловские студенты и даже получили на его реализацию грант от Росмолодежи. Первый и начальный этап прошел в музее Тургенева. Обо всем по порядку расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





