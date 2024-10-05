суббота 5.10.2024 07:58:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:00, 4 октября 2024 года

В Орле готовятся к укладке асфальта на Колхозном мосту

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: соцсети Юрия Парахина

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о ходе работ на Красном мосту. По словам градоначальника, бригады "Уваровской ПМК-22" готовятся к укладке слоев автомобильной дороги. Ремонт идет по графику.
"Специалисты полностью забетонировали конусы опор №1 и №4, отфрезеровали старое основание на подходах со стороны улиц Колхозной и Генерала Родина, начали формирование слоя основания дорожного полотна из песка, а также приступили к устройству ливневой канализации", – заявил мэр.
Общая готовность моста составляет 75%. Заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года, но строители допускают, что опередят дату.

Новая конструкция будет шире на шесть метров. Переправа получит две полосы движения и два пешеходных тротуара.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.