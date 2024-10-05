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15:00, 4 октября 2024 года В Орле готовятся к укладке асфальта на Колхозном мосту Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о ходе работ на Красном мосту. По словам градоначальника, бригады "Уваровской ПМК-22" готовятся к укладке слоев автомобильной дороги. Ремонт идет по графику.

"Специалисты полностью забетонировали конусы опор №1 и №4, отфрезеровали старое основание на подходах со стороны улиц Колхозной и Генерала Родина, начали формирование слоя основания дорожного полотна из песка, а также приступили к устройству ливневой канализации", – заявил мэр. Общая готовность моста составляет 75%. Заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года, но строители допускают, что опередят дату.



Новая конструкция будет шире на шесть метров. Переправа получит две полосы движения и два пешеходных тротуара.





Артем Ежаков





