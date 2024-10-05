В Ливнах открыли модельную библиотеку

Она работает на базе Ливенской городской детской библиотеки №3.
4 октября на базе Ливенской городской детской библиотеки №3 заработала модельная библиотека. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Библиотеку оборудовали современным интерактивным оборудованием, мебелью, ноутбуками, купили почти шесть тысяч книг, создали новый читальный зал, обустроили комфортную среду для читателей с ОВЗ, обновили входную группу.
Это уже девятая модельная библиотека в Орловской области, открытая в рамках нацпроекта "Культура".