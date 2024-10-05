Главная » Новости



15:30, 4 октября 2024 года В Орловскую клиническую больницу поступил экзоскелет для нейрореабилитации Он куплен по сосудистой программе нацпроекта "Здравоохранение" за пять миллионов рублей.







В Орловскую областную клиническую больницу поступил новый аппарат для нейрореабилитации пациентов – экзоскелет. Он куплен по сосудистой программе нацпроекта "Здравоохранение" за пять миллионов рублей.



Роботизированный механизм влияет на нейропластичность мозга и восстанавливает моторный контроль. Восстанавливаться с помощью экзоскелета могут пациенты весом до 110 килограмм.



Также для реабилитации доступен тренажер Экзарта. Он помогает в восстановлении с помощью антигравитации или облегчения нагрузки.



Еще одна новинка – комната психологической разгрузки. Пациенты просто слушают музыку и смотрят красивую спокойную картинку. Незаметно для них идет положительное воздействие.





Елена Литинская





