Главная » Новости



12:48, 4 октября 2024 года Карта укрытий в Орле. Где спрятаться от ракетной опасности в областном центре 4 октября впервые в регионе работа системы экстренного оповещения населения не была тренировочной.





4 октября в Орловской области впервые звучали сирены, предупреждающие о реальной ракетной опасности.



Интерактивная карта укрытий доступна на портале "Обращаем внимание". Синими кружочками отмечены укрытия, при нажатии появляются адреса и цифры, указывающие количество людей, которое сможет поместиться в нем.



В Орле в нескольких местах установлены мобильные укрытия: в парке Победы, Детском парке, на площади Ленина, а также возле остановок общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала Ермолова.



Если тревога застала вас на улице, укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе, не пользуйтесь лифтами. Если вы в транспорте, выйдите из него и сделайте указанное выше. Если вы дома, отойдите от окон, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.



Ракетная опасность объявляется звуком сирен, оповещением по ТВ и радио, громкоговорителями, в приложении МЧС России. Также о них оповещает в своих соцсетях губернатор Андрей Клычков и МЧС России по Орловской области. Они же сообщают об отмене ракетной опасности.





Артем Ежаков





