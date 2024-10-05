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14:30, 4 октября 2024 года В Орловской области насчитали больше 300 уклонистов Также есть проблема с иностранцами, получившими гражданство, но не ставшими на воинский учет.





В Орловской области насчитали больше 300 уклонистов. Также есть проблема с иностранцами, получившими гражданство, но не ставшими на воинский учет. Об этом в программе "Контакт" рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.

"Уклонистов у нас по области чуть больше 300 человек. Это практически одна и та же категория. Все их уже знают. Как правило, они не живут на Орловщине – где-то на заработках, переехали без снятия с воинского учета в другие субъекты страны. Есть другая злободневная проблема. Граждане, принявшие гражданство России, после получения паспортов, не являются на воинский учет. Таких у нас порядка 350 человек", – сообщил Романов.





Артем Ежаков





