В Орловской области проверили готовность сил и средств гражданской обороны
От них зависит ликвидация последствий техногенной или природной катастрофы.
В Орловской области проверили готовность сил и средств гражданской обороны. От них зависит ликвидация последствий техногенной или природной катастрофы.
На практике проверили способность специалистов и техники провести развертывание станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники, санитарно-обмывочных пунктов, постов радиационного, химического и биологического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, подвижных пунктов питания,
Также проверили отработку действий по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.
Справились ли на Орловщине с тренировкой, от которой зависят жизни тысячи мирных людей, расскажет Мария Семак.