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9:59, 4 октября 2024 года В Орловской области проверили готовность сил и средств гражданской обороны От них зависит ликвидация последствий техногенной или природной катастрофы.







В Орловской области проверили готовность сил и средств гражданской обороны. От них зависит ликвидация последствий техногенной или природной катастрофы.



На практике проверили способность специалистов и техники провести развертывание станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники, санитарно-обмывочных пунктов, постов радиационного, химического и биологического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, подвижных пунктов питания,



Также проверили отработку действий по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.



Справились ли на Орловщине с тренировкой, от которой зависят жизни тысячи мирных людей, расскажет Мария Семак.





Мария Семак





