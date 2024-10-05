Под Орлом пенсионер переходил дорогу не по правилам и попал под грузовик

|
|суббота 5.10.2024 07:57:44
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:00, 4 октября 2024 года
Под Орлом пенсионер переходил дорогу не по правилам и попал под грузовикДТП случилось на трассе М-2 "Крым".
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В восьмом часу вечера 3 сентября на трассе М-2 "Крым" произошло ДТП. По информации регионального управления Госавтоинспекции, грузовой "Мерседес" сбил 77-летнего мужчину.
Пенсионер решил перейти дорогу в неположенном месте, попал под фуру и с травмами был госпитализирован.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.