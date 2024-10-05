Отправку призывников из Орловской области планируют закончить до 25 декабря
Первые новобранцы уедут в части с 15 октября.
Отправку призывников из Орловской области планируют закончить до 25 декабря. Об этом в программе "Контакт" рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.
"Первые отправки запланированы с 15 октября, отправки мы планируем завершить до 25 декабря", – заявил Романов.
Напомним, что в осенний призыв Орловщина направит на срочную службу порядка 400 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Служить они будут в частях Ленинградского и Московского военных округов. К участию в СВО призывников привлекать не будут.