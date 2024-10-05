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10:30, 4 октября 2024 года Отправку призывников из Орловской области планируют закончить до 25 декабря Первые новобранцы уедут в части с 15 октября.





Отправку призывников из Орловской области планируют закончить до 25 декабря. Об этом в программе "Контакт" рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.

"Первые отправки запланированы с 15 октября, отправки мы планируем завершить до 25 декабря", – заявил Романов. Напомним, что в осенний призыв Орловщина направит на срочную службу порядка 400 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Служить они будут в частях Ленинградского и Московского военных округов. К участию в СВО призывников привлекать не будут.





Артем Ежаков





