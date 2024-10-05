Главная » Новости



11:00, 4 октября 2024 года На Орловщине растет заболеваемость COVID-19 За неделю им заболели почти 600 человек.





В Орловской области с 23 по 29 сентября COVID-19 заболели 596 человек, что на 84 случая больше, чем за позапрошлую семидневку. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость коронавирусом там называют средней.



Немного снизилась заболеваемость ОРВИ – на 2,6%. В больницы обратились больше шести тысяч человек. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составила 54,2%. Это на 3,6% меньше, чем предыдущий показатель.



Также продолжается прививочная кампания. От гриппа привились более 112 тысяч человек.





Артем Ежаков





