В Орловской области мигранта осудят за убийство земляка
Трагедией закончилась ссора двух граждан Узбекистана.
Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана. Ему вменяют убийство своего земляка, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Свою вину обвиняемый не признал.
Трагедия случилась в середине июня в одном из общежитий Мценска. Как заявили в прокуратуре, мужчины поссорились, нетрезвый обвиняемый схватился за нож и не менее восьми раз ударил им обидчика. Потерпевший умер от ран в больнице.