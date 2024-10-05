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8:45, 4 октября 2024 года В Орловской области мигранта осудят за убийство земляка Трагедией закончилась ссора двух граждан Узбекистана.





Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана. Ему вменяют убийство своего земляка, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Свою вину обвиняемый не признал.



Трагедия случилась в середине июня в одном из общежитий Мценска. Как заявили в прокуратуре, мужчины поссорились, нетрезвый обвиняемый схватился за нож и не менее восьми раз ударил им обидчика. Потерпевший умер от ран в больнице.





Артем Ежаков





