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6:54, 4 октября 2024 года 4 октября пасмурно - такая погода будет еще месяц: народные приметы на день Какие есть традиции и поверья, что можно и чего нельзя делать по народному календарю.



Фото: Ольга Супонева

4 октября 2024 в народном календаре день Кондрата да Ипата. Сложились традиции и приметы, связанные с этим днем. Какие именно, что можно и чего нельзя делать по народному календарю? Рассказываем.



Считается, что день хороший для плодотворного труда, а вот сидеть без дела нежелательно. Особенно это касается людей, занимающих руководящие должности. Начальникам при этом не стоит скандалить, делать замечания своим подчиненным или ругать их. Тех, кто будет сегодня упорно трудиться, ждет богаты и успешный год. Тех же, кто ленится, ждут неудачи.



Также есть убеждение, что погода 4 октября определяет дальнейший месяц: какая она сегодня, такая будет и дальше. Если вечер теплее, чем день, то зимой будет много снега. Стоит присмотреть к березам: если верхушки на них желтые, то весна будет теплой и придет рано.





Ольга СУПОНЕВА





