В Орле приостановят строительство третьего выезда из Зареченского
Работу подрядчик поставит на паузу с приходом морозов.
Фото: Юрий Парахин, телеграм
В Орле продолжается строительство третьего выезда из густонаселенного - Зареченского - микрорайона. Рабочие на улице Витольда Почернина будут трудиться до морозов, затем стройка остановится.
С проверкой на объект съездил мэр Юрий Парахин, в своем телеграм-канале он рассказал о том, как строительство продвигается:
- Бригада ООО "Строй-Проект" в составе 10 рабочих и трех единиц техники уже завершила переустройство сетей водопровода и приступила к строительству новых ливневых канализаций. Ведется обустройство коммуникаций под будущей дорогой.
Зимой работа будет поставлена на паузу, с наступлением тепла продолжится. По плану, объект должны сдать уже в июне 2025-го.