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18:42, 3 октября 2024 года В Орле приостановят строительство третьего выезда из Зареченского Работу подрядчик поставит на паузу с приходом морозов.



Фото: Юрий Парахин, телеграм

В Орле продолжается строительство третьего выезда из густонаселенного - Зареченского - микрорайона. Рабочие на улице Витольда Почернина будут трудиться до морозов, затем стройка остановится.



С проверкой на объект съездил мэр Юрий Парахин, в своем телеграм-канале он рассказал о том, как строительство продвигается:



- Бригада ООО "Строй-Проект" в составе 10 рабочих и трех единиц техники уже завершила переустройство сетей водопровода и приступила к строительству новых ливневых канализаций. Ведется обустройство коммуникаций под будущей дорогой.



Зимой работа будет поставлена на паузу, с наступлением тепла продолжится. По плану, объект должны сдать уже в июне 2025-го.





Ольга СУПОНЕВА





