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18:32, 3 октября 2024 года

Часть Заводского района Орла еще на день останется без горячей воды

Отключение в жилых домах, детсадах и школах продлится до вечера 4 октября.

Фото: Ольга Супонева

В Орле еще на день продлили отключение горячей воды в части Заводского района. Оно продлится до вечера 4 октября 2024.

Как сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго", в связи с ремонтом теплосети горячей воды не будет до 17:00 4 октября по следующим адресам: улица Авиационная, 7, 7 корпус 2, 2,6; улица Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388,390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406, улица Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37,39,41,43; ул. Кромская, 3,5,7. Латышских стрелков 107.

Кроме того, в зоне перебоя с горячим водоснабжением оказались детские сады №10, 41 и 61, школа №6, лицей №28.


Ольга СУПОНЕВА
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