Главная » Новости



7:23, 4 октября 2024 года В Ливнах уволенному охраннику пришлось восстанавливаться на работе через суд Фемида признала увольнение мужчины незаконным.



Фото: архив "Вестей"

Жителю Орловской области пришлось через суд восстанавливаться на работе. Мужчина работал охранником, однако трудовой договор с ним работодатель расторг.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, суд рассмотрел иск ливецна, посчитавшим увольнение несправделивым, и стал на его сторону. Далее в дело включились приставы.



- В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации-должника о негативных последствиях неисполнения решения суда, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и привлечении к административной и уголовной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.



Работодатель после этого вернул место уволенному сотруднику.





Ольга СУПОНЕВА





