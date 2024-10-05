В Ливнах уволенному охраннику пришлось восстанавливаться на работе через суд
Фемида признала увольнение мужчины незаконным.
Фото: архив "Вестей"
Жителю Орловской области пришлось через суд восстанавливаться на работе. Мужчина работал охранником, однако трудовой договор с ним работодатель расторг.
Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, суд рассмотрел иск ливецна, посчитавшим увольнение несправделивым, и стал на его сторону. Далее в дело включились приставы.
- В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации-должника о негативных последствиях неисполнения решения суда, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и привлечении к административной и уголовной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.
Работодатель после этого вернул место уволенному сотруднику.