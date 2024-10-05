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19:00, 3 октября 2024 года Детские сады и больницы региона готовы к отопительному сезону Подготовка жилого фонда и других объектов соцкультбыта региона продолжается.





Детские сады и больницы региона готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Подготовка жилого фонда и других объектов соцкультбыта региона продолжается. Она тоже практически завершена.



Вопрос готовности к холодам обсуждали на совещании с главами муниципальных образований. Губернатор Андрей Клычков поручил получить паспорта готовности к зиме до 15 ноября.





Артем Ежаков





