Зарплаты орловских бюджетников могут вырасти на 13%
Индексация предусмотрена в проекте бюджета.
В России оплату труда работников бюджетной сферы планируют увеличить на 13,2% в следующем году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025-й год и плановый период 2026-2027 годов. Предложение внесло правительство Российской Федерации.
Повышение зарплат на 13,2% затронет врачей, медработников, преподавателей вузов, учителей, ученых и социальных работников. Для работников госучреждений, судей, прокуроров, работников следственного комитета, госслужащих федерального уровня оклады поднимут на 4,5%.
– С 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и наук, – говорится в документе.