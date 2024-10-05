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17:30, 3 октября 2024 года Зарплаты орловских бюджетников могут вырасти на 13% Индексация предусмотрена в проекте бюджета.





В России оплату труда работников бюджетной сферы планируют увеличить на 13,2% в следующем году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025-й год и плановый период 2026-2027 годов. Предложение внесло правительство Российской Федерации.



Повышение зарплат на 13,2% затронет врачей, медработников, преподавателей вузов, учителей, ученых и социальных работников. Для работников госучреждений, судей, прокуроров, работников следственного комитета, госслужащих федерального уровня оклады поднимут на 4,5%.

– С 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и наук, – говорится в документе.





Сергей Силаев





