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16:30, 3 октября 2024 года В Дросковской сельской школе капитально отремонтировали спортзал Этого ждали здесь десятки лет.







В Дросковской сельской школе капитально отремонтировали спортзал. Этого ждали здесь десятки лет.



В рамках национального проекта "Образование" зал обновили по современным стандартам и оснастили необходимым оборудованием. Приобретены, ворота, щиты и мячи.



Раздевалка стала большой и комфортной, ее оснастили душевой. На все потратили более полутора миллионов рублей.





Екатерина Габова





