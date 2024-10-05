|
|суббота 5.10.2024 07:56:16
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:00, 3 октября 2024 года
На улице Орловских партизан переделывают нижний слой асфальтаОн не прошел экспертизу.
На улице Орловских партизан переделывают нижний слой асфальта. Он не прошел экспертизу.
Отразится ли это на сроках сдачи – неизвестно. Напомним, что стоимость контракта составляет более 110 миллионов рублей. Сдать объект должны были еще в 2023-м году.
Анна Вайсергисер
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.