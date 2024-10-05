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14:09, 3 октября 2024 года Клычков обратил внимание на участившиеся случаи вандализма Глава области озвучил проблему на совещании с главами районов.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 3 октября на совещании с главами районов сообщил, что в регионе наблюдается большое количество случаев вандализма в общественных пространствах.

– С вандализмом надо разбираться. Просто так оставлять сломанные качели, скамейки, мусорки нельзя. В зиму входить в таком положении абсолютно неприемлемо, – заявил глава региона. Андрей Клычков поручил провести инвентаризацию и напомнил о нормативном методе бюджетного финансирования объектов общественного пространства, предусматривающем средства на дальнейшее содержание.

– Прошу внимательно подойти к этому, последние теплые деньки, чтобы мы входили в осенний период со всеми выполненными работами, – подытожил Клычков.





Сергей Силаев





