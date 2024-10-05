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15:30, 3 октября 2024 года В Орле прошла выставка машин и предметов времен СССР Свои экспонаты представили порядка 40 человек.







28 сентября возле ДК железнодорожников прошла выставка машин и предметов времен СССР. Свои экспонаты представили порядка 40 человек. Гости могли увидеть здесь "Москвичи", "Волги" и "Жигули", литературу времен Союза, игрушки и другие предметы быта.



На одной площадке встретились ретроводы из Орловской, Тульской и Брянской областей. О выставке, где атмосфера была буквально в каждой детали, расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





