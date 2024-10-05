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13:04, 3 октября 2024 года Когда в Орле включат отопление 2024 Отопление в 2024 году в Орле дадут, исходя из среднесуточной температуры.





Климатическая осень в Орловской области догоняет календарную, в регион придет похолодание. Жители задаются вопросом: когда в Орле включат отопление в 2024 году? Рассказываем.



Согласно нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если средняя температура воздуха опускается ниже +8 градусов и держится такой пять дней.



Также жителей Орла интересует, когда дадут отопление в социальных учреждениях, в том числе детских садах, школах.

– Включение систем отопления потребителей осуществляется по графику. Также начало отопительного сезона устанавливается постановлениями глав муниципальных образований Орловской области, учредителями муниципальных образовательных организаций, – отметили в департаменте образования Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





