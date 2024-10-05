Главная » Новости



12:54, 3 октября 2024 года В Орле определились с датами новогодних елок Постановление подписано мэром Парахиным.





В Орле определились с датами новогодних елок. Постановление подписано мэром Юрием Парахиным.



Новогодние елки пройдут 26 декабря в 11:00 и 14:00, а также 6 января 2025-го года в 11:00 в Орловском городском центре культуры. 4 января 2025-го года елка пройдет в 14:00 в КДЦ "Металлург".



Организация поручена управлению культуры городской администрации. Детей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, ребятам вручат подарки и покажут спектакли.





Артем Ежаков





