В Ливенском районе досрочно отремонтировали дорогу
В порядок привели более четырех километров полотна.
Фото: департамент транспорта Орловской области
В Ливенском районе Орловской области отремонтировали дорогу межмуниципального значения "Ливны – Орлово". Протяженность обновленного участка составляет 4,33 километра.
Дорожное покрытие обновили благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Подрядчик раньше срока обустроил два слоя асфальтобетона, нанес разметку, посыпал щебнем обочину, привел в порядок покрытие на съездах.
По информации пресс-службы областного правительства, приемка пройдет в ближайшее время, затем объект планируют после ввести в эксплуатацию.