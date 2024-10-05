В Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне
Особый акцент в них сделают на оповещение населения.
3 октября в Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне. Особый акцент губернатор региона Андрей Клычков поручил сделать на оповещение населения.
В областном правительстве уже прошло совещание, на котором отметили, что главная задача – отработать все возможные сценарии при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, улучшить навыки руководителей и должностных лиц на региональном и муниципальном уровне.
В рамках тренировки развернут объекты гражданской обороны: санитарно-обмывочные пункты, станции спецобработки одежды и обеззараживания человека, посты радиационного, химического и биологического наблюдения.