суббота 5.10.2024 07:55:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:30, 3 октября 2024 года

В Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне

Особый акцент в них сделают на оповещение населения.


3 октября в Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне. Особый акцент губернатор региона Андрей Клычков поручил сделать на оповещение населения.

В областном правительстве уже прошло совещание, на котором отметили, что главная задача – отработать все возможные сценарии при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, улучшить навыки руководителей и должностных лиц на региональном и муниципальном уровне.

В рамках тренировки развернут объекты гражданской обороны: санитарно-обмывочные пункты, станции спецобработки одежды и обеззараживания человека, посты радиационного, химического и биологического наблюдения.


Анна Вайсергисер
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.