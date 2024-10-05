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13:30, 3 октября 2024 года В Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне Особый акцент в них сделают на оповещение населения.





3 октября в Орловской области начались штабные тренировки по гражданской обороне. Особый акцент губернатор региона Андрей Клычков поручил сделать на оповещение населения.



В областном правительстве уже прошло совещание, на котором отметили, что главная задача – отработать все возможные сценарии при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, улучшить навыки руководителей и должностных лиц на региональном и муниципальном уровне.



В рамках тренировки развернут объекты гражданской обороны: санитарно-обмывочные пункты, станции спецобработки одежды и обеззараживания человека, посты радиационного, химического и биологического наблюдения.





Анна Вайсергисер





