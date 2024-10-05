Главная » Новости



11:41, 3 октября 2024 года В Орле изменится погода Похолодает, пойдут дожди.





Уже в ближайшие дни теплая погода покинет Орел и область. В регионе похолодает, станет пасмурно и пойдут дожди.



Как сообщает Росгидрометцентр, прохладным и дождливым выдастся конец текущей недели.



В пятницу, 4 октября, температура воздуха опустится до +12... +19 градусов, небо будет затянуто тучами, без осадков. А в субботу и воскресенье, 5-6 октября, ожидается +9... +11 градусов в ночное время, и не более 15 со знаком плюс днем. При этом будет пасмурно, синоптики обещают дождь.



По предварительным прогнозам, в начале следующей недели вновь потеплеет и установится ясная погода.





Ольга СУПОНЕВА





