Погода в Орле побила рекорд по теплу за восемь лет

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11:34, 3 октября 2024 года
Погода в Орле побила рекорд по теплу за восемь летТемпература 2 октября превысила 23 градуса.
Столбики термометров в Орле 2 октября показали 23,3 градуса тепла. Это значение превысило рекордный показатель 2016-го года. Тогда синоптики зафиксировали температуру 22,9 градуса
По данным Гидрометцентра России, рекорды побиты еще в нескольких городах: Брянске, Владимире, Коломне, Калуге, Туле, Рязани и Южно-Курильске.
В ближайшие выходные в Орловской области ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до 16-18 градусов, возможны осадки.
Сергей Силаев
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