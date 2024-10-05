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12:00, 3 октября 2024 года Орловская "Спецавтобаза" готовит технику к зиме В этом сезоне на улицы города выйдут 97 коммунальных машин.







"Спецавтобаза" продолжает подготовку к зимнему периоду. Бюджетное учреждение закупило песок, дорожную соль и реагенты.



Специалисты переоборудуют технику: меняют щетки, ножи на погрузчиках и автогрейдерах, устанавливают плуги и пескоразбрызгиватели. Также проверяется исправность рециклеров и погрузчиков.



Этой зимой на улицы Орла выйдут 97 коммунальных машин. Это самосвалы, погрузчики, и КДМы. К слову, за последние два месяца "Спецавтобаза" купила семь единиц новой техники. Автопарк учреждения пополнили фронтальный минипогрузчик, фронтальный погрузчик, погрузчик-экскаватор, прицепная подметально-уборочная машина и два КамАЗа, один из которых с грейферным краном.



После окончания работ комиссия проверит готовность транспорта и спецтехники к осенне-зимнему периоду.





Антон Сорокин





