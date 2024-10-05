В Орле может измениться работа маршрута №8

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 2 октября сообщил, что к нему обратились жители микрорайона Алроса по поводу работы маршрутки №8.
– Мне прислали сообщение в продолжение тех тем, которые были в понедельник по Алроса, по восьмому маршруту. Сегодня переговорил с мэром, чтобы либо сократили интервал, либо увеличили количество маршруток для Алроса, – рассказал глава региона.
Восьмой маршрут начинается от ТМК "Гринн", в середине водители заезжают в Зареченский микрорайон, конечная остановка – "Госуниверситет".