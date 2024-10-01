В Орловской области стартовала акция "Сохраним лес"
Школьники Кромского района высадили молодые елки.
Фото: Управление лесами Орловской области
Орловская область присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес". В Кромском районе школьники посадили саженцы ели.
Елки детям привезли из Кромского участкового лесничества, деревья высадили на территории начальной школы пгт. Поучаствовали в акции как дети, так и взрослые.
- Главными участниками экологической акции стали юннаты и эколята, активисты "Движения Первых", на помощь которым пришли педагоги, сотрудники администрации Кромского района, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.